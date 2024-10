Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 21.10. bis 27.10.2024

Liebe und Partnerschaft

Dank der gegenwärtigen Sternenkonstellation erwartet Dich eine liebevolle Zeit. Aus purem Selbstschutz tauchst Du immer wieder ab. Warum denn? Stelle Dich endlich einmal den unangenehmen Situationen. Dein Schatz lässt sich nur zu gern in Deine Unternehmungen einbinden. Es mangelt in Eurer Partnerschaft am nötigen Feingefühl füreinander.

Gesundheit und Fitness

Du solltest tanzen gehen, das bringt Schwung für Körper, Geist und Seele. Alles wird für Dich etwas zu anstrengend, auch wenn es nicht danach aussieht. Nimm Dir weniger vor und lege Ruhepausen ein. Das Universum liefert Dir dennoch viel Kraft. Ideal, um sich im Fitnessstudio richtig auszutoben. Trinke mehr Wasser, dann fühlst Du Dich gleich viel besser.

Beruf und Finanzen

Im Moment bist Du sehr leistungsfähig, das schafft Bewunderer. Du spürst, dass Deine hektische Art Dich nicht weiter bringt. Ein objektiver Blick erleichtert die richtige Einschätzung einer Angelegenheit. Du entfaltest jetzt Deine ganze Energie, könntest aber Schwierigkeiten haben, sie richtig dosiert einzusetzen. Wähle eine starke Herausforderung. Weiter so, Du hast die erste Hürde fast genommen.