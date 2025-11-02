Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 3.11. bis 9.11.2025

In der nächsten Horoskop-Woche wird sich die Lebenssituation für das Sternzeichen Wassermann zum Positiven verändern. Wer mit Herz und Mut in die Zukunft blickt, kann sein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Wie die Liebessterne stehen und welche Kraft Deine Ausstrahlung hat, weiß das Wochenhoroskop für Wassermann vom 3.11. bis 9.11.2025. Hier findest Du aufschlussreiche Antworten und Ratschläge für die wichtigsten Lebensbereiche.

Dein Wochenhoroskop für Wassermann vom 3.11. bis 9.11.2025.
Dein Wochenhoroskop für Wassermann vom 3.11. bis 9.11.2025.  © 123rf.com/vertolena

Wochenhoroskop Wassermann: 21.1. bis 19.2.

Liebe und Partnerschaft

Ein Liebesgeheimnis verschließt Du in Deinem Herzen. Das ist auch besser so. Die anderen würden Dich nicht verstehen. Was willst Du noch mehr, Du wirst von allen Seiten geliebt. Lasse Dich nicht entmutigen und versuche es mit einem anderen Partnertyp. Tiefgründige Gespräche mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin sind für Dich sehr wichtig.

Gesundheit und Fitness

Überfordere Deinen Körper nicht mit zu viel Aktivitäten. Mache Entspannungsübungen, das bringt Dich auf andere Gedanken. Du wirkst sehr kraftlos, gönne Dir mehr Schlaf und frische Luft. Jetzt geht es Dir deutlich besser. Du wirkst ausgeruht und erholt und machst auf Dein Umfeld einen entspannten Eindruck. Deine Aura kommt an.

Beruf und Finanzen

Jemand versucht schon lange, Dich auszubremsen! Du setzt Dich erfolgreich durch. Jetzt kann Dir niemand mehr Deinen Erfolg streitig machen. Du musst nicht gleich aus der Haut fahren, sondern einfach nur sachlich bleiben. Nicht jeder hat einen Nerv für Deine Besserwisserei.

