Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 22.12. bis 28.12.2025

Nächste Horoskop - Woche sollten Frau und Mann im Sternbild Wassermann in jedem Lebensbereich sehr achtsam mit sich selbst und Anderen sein, denn die Himmelskörper warnen Dich im kostenlosen Wochenhoroskop für Wassermann vom 22.12. bis 28.12.2025 vor einer falschen Richtungsentscheidung in Liebe, Gesundheit und Beruf.

Liebe und Partnerschaft



In der nächsten Zeit gibt es in der Liebe keine besonderen Hochgefühle. Wenn es mal hakt, verliere bitte nicht die Nerven, alles wird gut. Dein Auftreten ist grandios und lässt einige Herzen höher schlagen. Du wirst die Kraft der Liebe erfahren und damit Ängste auflösen. Lehne Dich entspannt zurück und gönne Dir bewusst etwas Ruhe.

Gesundheit und Fitness

Trinke mehr Wasser, Du wirst Dich sofort besser fühlen. Gesundheitliche Störungen vergehen, und verschleppte Probleme lösen sich großzügig und schnell. Eine harmonische Phase steht bevor. Stärke Deine Körperabwehr, denn Du kannst jetzt einen deutlichen Aufwärtstrend in Deiner Gesundheit spüren.

Beruf und Finanzen

Am Arbeitsplatz könnten sich die Ereignisse überschlagen. Wenn Du Dich überfordert fühlst, sprich es offen an. Die beruflichen Aussichten sind stabil, und vieles läuft zu Deiner Zufriedenheit, auch wenn Dich noch einige Ängste begleiten. Nutze die Gunst der Stunde und starte ein Projekt, das Du bisher nur gedanklich mit Dir herumgetragen hast.