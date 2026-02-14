Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 16.2. bis 22.2.2026

Liebe, Lust und Leidenschaft bereichern jedes Leben. Stehen die Sterne für Frauen und Männer im Tierkreiszeichen Wassermann in der nächsten Horoskop -Woche günstig für starke Gefühle, die mit allen Sinnen in voller Harmonie ausgelebt werden können? Welcher Tipp bringt Deine Gesundheit wieder auf Vordermann? Das Wochenhoroskop für Wassermann vom 16.2. bis 22.2.2026 kennt die Antworten.

Liebe und Partnerschaft



Du solltest etwas Abwechslung in Deine Partnerschaft bringen. Überrasche Deinen Schatz mit einer Einladung ins Kino oder ins Konzert. Sprich ein Thema an, das Du schon länger vor Dir hergeschoben hast. Du kannst gut mitteilen, was Dich im Innersten bewegt. Du findest in der Partnerschaft mehr Harmonie, wenn Du Kompromisse eingehst. Ein Blick trifft Dich mitten ins Herz. Jemand wartet auf eine Antwort. Zögere nicht zu lange, es könnte sonst zu spät sein.

Gesundheit und Fitness

Ein neues Zipperlein lähmt einmal wieder Deine Aktivität. Beachte die Signale Deines Körpers und überschätze Deine Kraft nicht. Richte Deine Aktivitäten danach aus. Nicht so hetzen, öfter mal bewusst langsam sein. Deinem Körper würde etwas Schonung gut bekommen. Finde die richtige Mischung zwischen Bewegung und Ruhe.

Beruf und Finanzen

Du fühlst Dich vielleicht gerade nicht in Höchstform. Du solltest deshalb Stress und Hektik auf ein Minimum reduzieren. Beherzige die nächsten drei Hinweise, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen: Fit am Morgen, gemächlich mittags, sinnlich am Abend. Alles ist bestens, schalte einen Gang zurück und kümmere Dich um Liegengebliebenes. Nicht alles lässt sich im Rekordtempo erledigen. Auch wenn sich der Arbeitsberg auf Deinem Schreibtisch häuft, bleibe gelassen.