Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 9.2. bis 15.2.2026

Frau und Mann im Sternzeichen Wassermann sollten sich in der nächsten Horoskop -Woche lieber nicht von der negativen Energie und den Gefühlen ihrer Mitmenschen ablenken lassen. Wer sich auf die eigenen Ziele im Leben konzentriert, wird sein Glück finden. Das kostenlose Wochenhoroskop für Wassermann vom 9.2. bis 15.2.2026 zeigt Dir den Weg.

Wie sich das Beziehungsleben von Wassermann in Zukunft entwickeln wird, erfährst Du in den Horoskopen für Dein Sternzeichen:

Liebe und Partnerschaft



Du erwartest Liebe, Geborgenheit, Spaß, Verlässlichkeit und Abenteuer. Gemeinsam mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin wirst Du glückliche Stunden verleben. Bleibe auf der Hut. Obwohl Du gut drauf bist, kann der Alltag recht hart und kräfteraubend werden. Jemand versucht, es Dir schwer zu machen. Kein Wunder, dass sich Dein Schatz zurückzieht, Du schenkst ihm zu wenig Beachtung.

Gesundheit und Fitness

Nimm nicht alle Last auf Dich, denke an Deinen Rücken! Vermeide Stress und ernähre Dich gesund. Wie wäre es mit Massage oder Fango? Gönne Dir etwas Wohltuendes. Ausgleichsgymnastik stärkt Deinen Rücken.

Beruf und Finanzen

Jetzt kannst Du die Grenzen sprengen, Ängste überwinden, Dich für ganz neue Entwicklungen öffnen. Eine super Zeit! Du bist an der Spitze, jetzt kannst Du Dir mal einiges herausnehmen. Einigkeit macht stark, auch am Arbeitsplatz und unter Kollegen. Du fühlst Dich wundersam gelöst und entspannt. Du kannst die Annehmlichkeiten der Gefühlswelt genießen und findest die Erfüllung.