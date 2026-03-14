Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 16.3. bis 22.3.2026

In der Liebe verspricht die nächste Horoskop -Woche eine aufregende Zeit. Ein wenig mehr Ruhe und Achtsamkeit können Deiner Gesundheit in den nächsten Tagen auf die Sprünge helfen. Was Dich laut den Sternen sonst noch erwartet, verrät das Wochenhoroskop für Wassermann vom 16.3. bis 22.3.2026.

Liebe und Partnerschaft

Du wirst nicht immer genau erkennen, was Dein Lieblingsmensch von Dir möchte. Brisante und aufregende Liebesfunken sprühen besonders bei Singles. Wünsche und Leidenschaften können unter dem Einfluss von Verführung und Verlockung jeglicher Art sehr stark Besitz von Dir ergreifen. Heiße Flirts bei den einen, Krisengespräche bei den anderen.

Gesundheit und Fitness

Nutze die Zeit, um Dir gesundheitlich eine gute Grundlage zu schaffen. Stärke Deine Abwehrkräfte durch vitaminreiche Ernährung. Du brauchst viel Zeit für Dich, um Deinen Gedanken nachzuhängen. Bringe Deinen Kreislauf jetzt mit sportlicher Betätigung wieder auf Vordermann. Der Erfolg stellt sich aber erst mit der Zeit ein. Du bist jetzt ruhiger und bescheidener als sonst – das tut Dir gut.

Beruf und Finanzen

Ein angenehmer Druck arbeitet in Deinem Inneren. Jetzt willst Du Erkenntnisse sammeln und Deinen Horizont durch Studium und Reisen erweitern. Wenn man Dich an neuen Projekten nicht beteiligt, ersparst Du Dir viel Ärger. Du bist gut gelaunt und vergnügt, dadurch kannst Du sehr clever Deine Probleme lösen. Bleibe wachsam, es könnte jemand quer schießen! Wenn Du Dich für etwas einsetzt, bist Du von starkem Erfolgsdrang getrieben. Ganz oder gar nicht ist oft Deine Devise. Du zeigst Idealismus.