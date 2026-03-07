Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 9.3. bis 15.3.2026

Die nächste Horoskop -Woche kann für Menschen vom Sternzeichen Wassermann von inneren und äußeren Konflikten bestimmt sein. Doch wer sich offen und positiv den Herausforderungen stellt, wird als Gewinner vom Platz gehen. Was Du sonst noch beachten solltest, verrät Dir das kostenlose Wochenhoroskop für Wassermann vom 9 .3. bis 15.3.2026.

Liebe und Partnerschaft

Auch wenn Du es versuchst, Du wirst Dich nie ändern. Du musst Dich akzeptieren, so wie Du bist. Ein schlechtes Gewissen hemmt nur. Nicht nur Singles können jetzt lichterloh entflammen. Flirte richtig drauflos, daraus könnte rasch etwas Interessantes entstehen. Suche jetzt die Gegenwart vertrauter und gefühlvoller Menschen!

Gesundheit und Fitness

Du fühlst Dich etwas matt, aber es geht schnell wieder aufwärts. Deine gesundheitliche und seelische Verfassung ist sehr stabil. Du kannst daher sehr viel leisten und für Dich erreichen. Du brauchst regelmäßige Entspannungspausen. Keine Hektik! Mit Besonnenheit erreichst Du mehr. Vorsicht im Verkehr, beim Sport sowie im Beruf - es lauern Gefahren.

Beruf und Finanzen

Selbstdisziplin ist nicht Deine Stärke. Dadurch eckst Du immer und überall an und Deine Erfolgsaussichten sinken auf den Nullpunkt. Teile Deine Arbeit besser ein, dann hast Du mehr Freizeit. Du überzeugst bei geschäftlichen Veranstaltungen mit Deinem selbstbewussten Auftreten. Eine heikle Aufgabe solltest Du nur im Team angehen.