Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 2.3. bis 8.3.2026

Im gratis Wochenhoroskop für Wassermann vom 2.3. bis 8.3.2026 bekommst Du kosmische Lebenshilfe, um Deinem Schicksal auf die Sprünge zu helfen. Ob die nächste Horoskop -Woche in der Liebe das große Glück verspricht, die Gesundheit Dein Tierkreiszeichen vor Herausforderungen stellt oder sich im Beruf einmalige Chancen eröffnen, verraten die Sternenkundler.

Liebe und Partnerschaft

Einige unangenehme Überraschungen erwarten Dich und Dein Selbstwertgefühl wird auf eine harte Probe gestellt. Bleibe ruhig und gelassen. Tolle Ausstrahlung, da geht dem anderen Geschlecht das Herz auf. Nutze Deine Ausgeglichenheit für eine offene Aussprache, bleibe bei der Wahrheit und beschönige nichts, es kann nur besser werden. Du entwickelst leidenschaftliche Gefühle für eine außergewöhnliche Persönlichkeit.

Gesundheit und Fitness

Körperlich bist Du gut in Form. Alles was Balsam für die Seele bedeutet, ist jetzt wichtig für Dich. Nimm ein wohliges warmes Bad mit zarten Düften und leiser Musik. Vergiss die Sorgen und Lasten des Alltags und suche in der Freizeit Ruhe und Erholung in der Beschäftigung mit Deinen Hobbys. Gesundheitlich bist Du absolut fit.

Beruf und Finanzen

Ein offenes Gespräch unter Kollegen klärt so einiges. Lasse Dich nicht unterkriegen und gehe Deinen Weg. Es entwickelt sich alles sehr positiv und Du kannst wirklich richtig genießen. Nur wenn Du jetzt nichts erzwingst, kommt der berufliche Erfolg von allein. Deine Durchsetzungskraft und Lebensfreude sprechen für sich. Du bist zu dünnhäutig! Keiner ist gegen Dich, im Gegenteil, man ist Dir gut gesonnen.