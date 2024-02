Wochenhoroskop Widder: Deine Horoskop Woche vom 12.2. bis 18.2.2024

In der aktuellen Sternenkonstellation steht, in welchem Lebensbereich es für Widder in der neuen Horoskop Woche besonders gut läuft. Die Astrologen weihen Dich in die Geheimnisse des Universums ein. Erforsche mit dem gratis Wochenhoroskop für Widder vom 12.2. bis 18.2.2024 die Welt der Astrologie .

Liebe und Partnerschaft

Du erlebst das pure Frühlings-Feeling, aber bitte nicht abheben. In Liebesbeziehungen kann in der nächsten Zeit alles sehr erfolgreich sein, weil Du ein offenes Herz für die Belange Deines Partners oder Deiner Partnerin besitzt. Löse Dich jetzt von alten Gefühlen, die noch immer unangenehm in Dir nachwirken. Schließe die Vergangenheit endlich ab. Noch läuft alles ruhig, aber schon in den nächsten Tagen kannst Du richtig gute Highlights erleben. Lasse Dich überraschen.

Gesundheit und Fitness

Du fühlst Dich besonders wohl, wenn Du Dich zurückziehen kannst. Suche Deinen Lieblingsplatz auf, lies ein Buch oder träume. Zurzeit bist Du gut drauf und sehr belastbar. Du bist sportlich nichts mehr gewöhnt, deshalb bekommst Du Muskelkater.

Beruf und Finanzen

In der Auseinandersetzung mit anderen wirst Du Dich Deiner Stärke immer mehr bewusst. Man hat Dich unterschätzt, das ist jetzt Dein Vorteil. Denkst Du zu sehr an die Selbstfindung, vergisst Du oft Deine wirklichen Pflichten und Aufgaben. Bleibe auf dem Weg der Tatsachen. Du sprühst vor Energie und zündenden Ideen und weißt genau, was Du willst. Alles, was Du anfasst, gelingt Dir. Jetzt durchstarten! Bitte nicht ärgern, wenn Du merkst, dass Du Dein gesetztes Pensum nicht schaffst.