Wochenhoroskop Widder: Deine Horoskop Woche vom 15.4. bis 21.4.2024

Liebe und Partnerschaft

Du bist liebebedürftig, Schmeichler haben jetzt ein leichtes Spiel bei Dir. Venus lässt Dich ein Übermaß an Lebensfreude genießen. Du löst Dich aus Deiner Zurückhaltung und schwebst in den siebten Himmel der Liebe. Verringere Deinen Stress und wechsle die Fronten. Verführe lieber raffiniert Deinen Partner zu wirklich heißen Liebesspielen. In Dir glüht ein heißes Feuer, das jetzt entfacht werden will.

Gesundheit und Fitness

Du musst raus, brauchst Tapetenwechsel und Veränderungen. Auf keinen Fall solltest Du sportliche Betätigungen vernachlässigen. Etwas mehr Schlaf außer der Reihe würde Dir einmal sehr guttun. Wenn Du Deinen Körper weiterhin mit Füßen trittst, wird er sich rächen.

Beruf und Finanzen

Du hast die Kraft zum Durchhalten und Schwierigkeiten werden schnell gelöst. Sei nicht zu kritisch und lege die Scheuklappen ab. Ein Gespräch steht an, das für Deine Zukunft wichtig ist. Werde nicht nervös, Du bekommst vorher einen guten Tipp. Lasse Dich nicht immer aus dem Konzept bringen. Man fordert Dich heraus, und Du kannst im Moment die Situation nicht richtig einschätzen. Du stellst hohe Ansprüche und klare Forderungen.