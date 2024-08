Wochenhoroskop Widder: Deine Horoskop Woche vom 19.8. bis 25.8.2024

Das aktuelle Wochenhoroskop für Widder vom 19.8. bis 25.8.2024 verrät Dir, welche Richtungsentscheidung Du für Deine Zukunft in der neuen Horoskop -Woche unbedingt treffen solltest. Du kannst Dich Deinem Schicksal nicht entziehen, denn das Universum, die Planetenbewegungen und die kosmische Energie lassen sich nicht aufhalten.

Liebe und Partnerschaft

Mehr Lebensfreude hilft. Wenn man Dir entgegenkommt, dann solltest Du nicht zurückweichen. Deine Schuldgefühle blockieren Dich. Zeit für Zärtlichkeit ist erst wieder, wenn wichtige Dinge geklärt sind. Je zurückhaltender Du bist, umso mehr erregst Du Aufmerksamkeit. Du hast eine super Zeit vor Dir. Genieße das Leben in vollen Zügen. Besonders in der Liebe kannst Du Dich so richtig fallen lassen.

Gesundheit und Fitness

Probiere bei kleineren Wehwehchen Alternativmethoden. Heitere Abwechslung und innere Ausgeglichenheit heben die Stimmung und wirken sich auch auf Dein gesundheitliches Wohlbefinden aus. Deine Leistungskurve steigt, werde nicht übermütig. Sei aber auch nicht so zaghaft, Du hast genug Kraft für alles.

Beruf und Finanzen

Auch ein größerer Arbeitsberg wird Dir bis auf Weiteres nichts anhaben. Vorausgesetzt, Du vergeudest Deine Kräfte nicht planlos. Wenn Du Dich vielleicht gerade nicht in Höchstform fühlst, solltest Du Stress und Hektik auf ein Minimum reduzieren. Mit außergewöhnlichen, aber realistischen Ideen kommst Du zum Ziel. Setze Deine Kräfte für eine aktuelle Aufgabe ein, es lohnt sich.