Wochenhoroskop Widder: So wird die neue Woche vom 29.12.2025 bis 4.1.2026

Dein Wochenhoroskop für Widder v om 29.12.2025 bis 4.1.2026 : Die Sterne ermutigen Dich, ehrlich zu Deiner Stimmung in Liebe und Beziehung zu stehen. V erschließen Frau und Mann im Sternzeichen Widder in der neuen Horoskop -Woche ihre Gefühle im Inneren, dann richtet sich die negative Energie gegen die eigene Gesundheit und das Herz.

Liebe und Partnerschaft

Prüfe die wahren Absichten Deiner Eroberung, ehe Du Dich auf mehr einlässt. Irgendwie wirkt das Ganze sehr undurchschaubar. Du bist zu oberflächlich und richtest Dich zu wenig nach dem Partner oder der Partnerin. Nicht nur Hektik. Plane auch genügend Zeit für eine traute Zweisamkeit. Es ist die Zeit der Entscheidung für die Liebe. Sage ja und zögere nicht mehr. Schon kurz darauf wird eine große Last abfallen.

Gesundheit und Fitness

Dein Immunsystem ist etwas schwach, gehe mehr an die frische Luft! Rücken schonen, sonst kann es schnell schmerzhaft werden. Du bist fit und stark und nimmst es mit allem auf, was auf Dich zukommt. Passe auf, erkälte Dich jetzt nicht!

Beruf und Finanzen

Am liebsten würdest Du Dich vor allen Verpflichtungen und Aufgaben drücken. Das wäre für Deine Kollegen eine große Enttäuschung. Du solltest das fortführen, was Du vor längerer Zeit begonnen hast. Die Kraft und das Wissen hast Du, also tue es! Du bist gut gelaunt und vergnügt. Dadurch kannst Du sehr clever Deine Probleme lösen. Bleibe wachsam, es könnte jemand quer schießen! Du brauchst noch etwas Geduld, um Deine Ideen realisieren zu können.