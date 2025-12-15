Wochenhoroskop Widder: So wird die aktuelle Woche vom 15.12. bis 21.12.2025

Widder-Frauen und Widder-Männer dürfen gespannt sein, was die aktuelle Horoskop -Woche ihrem Sternzeichen in der Liebe, im Beruf und der Gesundheit beschert. Nutze die Inspiration im Wochenhoroskop für Widder vom 15.12. bis 21.12.2025, um endlich mit der Vergangenheit abzuschließen und mit Zuversicht und Hoffnung in die Zukunft zu blicken.

Liebe und Partnerschaft

Du genießt mehr Nähe und Leidenschaft durch gemeinsame Unternehmungen. Du bist für wohldurchdachte Argumente absolut offen und bereit. In Herzensdingen sendest Du derzeit leider widersprüchliche Signale aus. Nicht ganz einfach für jemanden, der Dir nahe sein möchte. Du fühlst Dich vermehrt zu religiösen und mystischen Gruppen hingezogen oder bist beseelt vom Wunsch, alles Leid aus der Welt zu schaffen.

Gesundheit und Fitness

Deine Vitalität ist betroffen, und gesundheitliche Schwierigkeiten könnten die Folge sein. Achte auf Dein Immunsystem, iss viele Vitamine. Niemandem wird etwas geschenkt. Willst Du einen schönen, gesunden Körper? Dann raus in den Wald und jogge. Dein Ehrgeiz hilft Dir. Du solltest nichts überstürzen und Dein Herz ein wenig entlasten. Probleme mit den Gelenken? Stelle Deine Ernährung um!

Beruf und Finanzen

Jemand fördert Dich und Deine genialen Ideen. Deine Vorschläge sind umwerfend und lassen sich problemlos in die Tat umsetzen. Sei achtsam, dann kann in dieser chaotischen Arbeitswoche nichts schieflaufen. Du verblüffst und überraschst am Arbeitsplatz mit einer Leistung, die man Dir so nicht zugetraut hätte. Sei stolz auf Dich!