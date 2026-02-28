Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 2.3. bis 8.3.2026

Die nächste Horoskop -Woche steckt für Widder-Frauen und Widder-Männer in Liebe, Gesundheit und Beruf voller Herausforderungen. Wer seine Stärken richtig einzusetzen weiß, kann die Zukunft mit positiver Energie selbst gestalten. Das kostenlose Wochenhoroskop für Widder vom 2.3. bis 8.3.2026 verrät mehr kosmische Details.

Liebe und Partnerschaft

Du bist mit Deinem Schatz voll auf einer Wellenlänge. Momentan solltest Du nichts überstürzen – der Traumpartner oder die Traumpartnerin kommt schon von selbst, wenn die Zeit dafür reif ist. Neue Beziehungen können entstehen, aber auch bestehende Partnerschaften werden wieder lebendig. Nutze die einmalige Gunst der Stunde. Deine Bedenkzeit ist abgelaufen. Du darfst eine Entscheidung nicht länger aufschieben. Von selbst wird sich das Problem nicht erledigen.

Gesundheit und Fitness

Umwandlung und Stille sind angesagt. Also ziehe Dich zurück und nutze diese Phase, um Dich zu regenerieren. Regelmäßige Bauchatmung stabilisiert Dein inneres Gleichgewicht. Gesundheitlich sind jetzt keine Probleme zu erwarten. Du fühlst Dich fit und leistungsfähig. Vielleicht könntest Du etwas Sport treiben. Stoppe Deinen Verdrängungswettbewerb und prüfe Deinen Gesundheitszustand.

Beruf und Finanzen

Du bist sehr unternehmungsfreudig. Es macht Spaß, Dir und der Welt zu zeigen, welche Fähigkeiten und welches Potenzial in Dir stecken. Du wirst jetzt merken, dass Konkurrenz nicht nur das Geschäft belebt. Wundere Dich nicht, wenn Du jetzt beruflich den Kürzeren ziehst. Dein Merkur ist ungünstig bestrahlt – plane nichts und unterschreibe nichts.