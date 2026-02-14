Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 16.2. bis 22.2.2026

Um Dich mit Dir und Deinem Körper in Harmonie durchs Leben zu bewegen, brauchen Deine Gesundheit und Fitness in der nächsten Horoskop -Woche ein wenig mehr Beachtung. Im gratis Wochenhoroskop für Widder vom 16.2. bis 22.2.2026 verraten die Sternenkundler Deinem Tierkreiszeichen ein paar kosmische Tipps, wie Du dem Schicksal auch in der Liebe auf die Sprünge helfen kannst.

Liebe und Partnerschaft

Wer zuerst ins Ziel kommt, hat gewonnen. Du lässt Deinen Schatz im Regen seiner unerfüllten Wünsche und Träume stehen. Es herrscht derzeit unterkühlte Stimmung. Versprich Dir also von Deinen Erwartungen nicht zu viel, sondern ziehe Dich besser zurück. Es knistert, denn Venus bestrahlt Deine liebenswerte Seite und macht Dich anziehend. Wichtig: Lerne zu vertrauen, dann wird alles gut.

Gesundheit und Fitness

Bleibe auf der Spur Deiner Träume, das wirkt befreiend. Du machst zurzeit keinen Sport, dann solltest Du auch nicht naschen! Wichtig ist jetzt, dass die Nerven geschont werden. Beginne die Tage ruhig und gelassen. Du solltest Deinen Körper zwar in Form bringen, aber alles mit Maß und Ziel!

Beruf und Finanzen

Deine Disziplin ist bemerkenswert. Du ackerst rund um die Uhr. Das wird von anderen bewundert. Allerdings sinkt die Powerkurve bald. Es besteht für Dich eine große Chance, Gruppen zu führen oder anders Einfluss auf Menschen zu gewinnen. Nutze das auf positive Weise. Du verfügst über eine rege Denktätigkeit und Mitteilungsfreude. Alles Sachliche geht Dir gut von der Hand, weil Du Deine Gedanken präzise formulierst. Gute Möglichkeiten bieten sich, um Überstunden abzubummeln.