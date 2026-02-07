Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 9.2. bis 15.2.2026

In der aktuellen Sternenkonstellation steht, in welchem Lebensbereich es für Widder in der nächsten Horoskop -Woche besonders gut läuft. Die Astrologen weihen Dich in die Geheimnisse des Universums ein. Erforsche mit dem gratis Wochenhoroskop für Widder vom 9.2. bis 15.2.2026 die Welt der Astrologie.

Sehnst Du Dich nach einer Harmonie zwischen Liebe, Gesundheit und Beruf? Erschaffe Dir mit den Sternorakeln für Widder ein ausgeglichenes Leben:

Liebe und Partnerschaft



Gefühlsschwankungen sind normal und ein Zeichen von Lebendigkeit. Du fühlst Dich intim mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin verbunden. Fürchte Dich nicht, Dein Gesicht zu verlieren. Das beste Mittel dagegen ist die Fähigkeit, über Deine eigenen Fehler zu lachen. Das entkrampft total. Gewiss hast Du es nicht leicht, nimmst Du die Situation aber vielleicht doch zu schwer? Überprüfe alles noch einmal genau.

Gesundheit und Fitness

Zu viele Genussgifte schaden Deinem Körper. Ängste belasten die Seele. Löse Dich davon. Erschaffe Dir jetzt ein inneres Leitbild, das Dir bei Deinen Bemühungen um Kraft und Gesundheit helfen kann. Setze auf Disziplin! Eine Saftkur würde Deinem Immunsystem guttun.

Beruf und Finanzen

Stress ist unnötig. Du musst Dich entscheiden, was wichtig ist. Bei der nötigen Besonnenheit winken produktive Ergebnisse. Ein Zuviel in der Selbstfindung lässt Dich oft Deine wirklichen Pflichten und Aufgaben vergessen. Bleibe auf dem Weg der Tatsachen. Verfalle nicht in blinden Aktionismus, schaue, wo der Weg hinführt.