Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 23.2. bis 1.3.2026

Ein Blick in die nächste Horoskop -Woche kann sich lohnen. Denn auch wenn Du Dein Schicksal letztendlich selber in den Händen hältst, so kann Dir das Wochenhoroskop für Widder vom 23.2. bis 1.3.2026 entscheidende Hinweise über Dein Seelenleben verraten, die Dir bei einer Richtungsentscheidung behilflich sein können.

Liebe und Partnerschaft

Nur ein versöhnliches Wort öffnet das Herz Deines enttäuschten Schatzes. Du machst jetzt eine faszinierende neue Bekanntschaft, und es ist durchaus möglich, dass Du Dich Hals über Kopf verliebst. Jemand nimmt Dir charmant eine Entscheidung ab. Mehr Lebensfreude hilft. Wenn man Dir entgegenkommt, dann solltest Du nicht zurückweichen. Deine Schuldgefühle blockieren Dich.

Gesundheit und Fitness

Schone Deinen Rücken, sonst kann es schnell schmerzhaft werden. Deine Kräfte lassen etwas nach. Es ist besser, jetzt öfter einmal auszuruhen. Mit Deinen Fähigkeiten und Deinen Kräften musst Du besonders gut haushalten. Vermeide allzu strapaziöse Dinge.

Beruf und Finanzen

Übung macht bekanntlich den Meister, also lege einen Gang zu! Auch ein größerer Arbeitsberg wird Dir bis auf Weiteres nichts anhaben - vorausgesetzt, Du vergeudest Deine Kräfte nicht planlos. Manches fällt Dir scheinbar in den Schoß. Doch was Dir zufällt, solltest Du auch für schlechtere Zeiten festhalten, pflegen und bewahren. Starte einen Höhenflug. Die Chancen auf mehr Macht und Einfluss im gesellschaftlichen wie politischen Leben stehen günstig.