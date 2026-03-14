Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 16.3. bis 22.3.2026

Jetzt ist Zeit für Emotionen und große Gefühle. Doch stehen auch große Veränderungen in Sachen Liebe, Gesundheit oder im Beruf an? Mit dem Wochenhoroskop für Widder vom 16.3. bis 22.3.2026 kannst Du herausfinden, in welche Richtung das Schicksal Dir den Weg vorbereitet hat. Am Ende nimmt jeder selbst sein Leben in die Hand, um das große Glück zu finden. Ein Blick in die nächste Horoskop -Woche kann ein Anfang von etwas Neuem sein.

Liebe und Partnerschaft

Wovon Du in der Liebe insgeheim träumst, kann wahr werden. Wenn Du für feine erotische Schwingungen empfänglich bist, wird die nächste Zeit nicht spurlos an Dir vorübergehen. Du bist in der Lage, auf Deinen Schatz gefühlvoll einzugehen. Eine wunderschöne Zeit für die Liebenden – Harmonie ist angesagt. Bewahre die Balance zwischen Herz und Kopf, Gefühl und Verstand.

Gesundheit und Fitness

Endlich bist Du wieder besser in Form. Die Einflüsse sind günstig und die etwas mageren Zeiten neigen sich dem Ende zu – Du kannst aufatmen. Überfordere Deinen Körper nicht mit zu viel Aktivität. Höchstleistungen könnten sonst Deinen gesundheitlichen Tribut fordern. Es ist Dein gutes Recht, Dich von allem zurückzuziehen und auszuspannen.

Beruf und Finanzen

Mit großzügiger Selbstverständlichkeit betonst Du das Positive und siehst über Nachteile hinweg – bewundernswert, das kann nicht jeder. Dich voll auf eine berufliche Sache zu konzentrieren fällt jetzt schwer. Auch ein größerer Arbeitsberg kann Dir bis auf Weiteres nichts anhaben, vorausgesetzt, Du vergeudest Deine Kräfte nicht planlos. Wenn Du für jemanden da bist, der Hilfe braucht, gewinnst Du einen Verbündeten.