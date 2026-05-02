Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 4.5. bis 10.5.2026

In den kommenden Tagen sind laut Wochenhoroskop für Widder vom 4.5. bis 10.5.2026 offene Worte angebracht, dann lockt vielleicht auch wieder mehr Leidenschaft in der Liebe. Die nächste Horoskop -Woche zeigt Dir neue Wege auf und schenkt Dir vielleicht die entscheidende Inspiration.

Liebe und Partnerschaft

Auch wenn Du im Moment gefühlsmäßig nicht ganz klar bist: Gib jetzt nicht auf und ziehe Dich auf keinen Fall zurück. An fröhlichen Menschen geht vieles spurlos vorüber, doch sensible Menschen spüren Unsicherheit und sollten ihr Verhalten überdenken. Triff keine Entscheidungen über den Kopf Deines Partners oder Deiner Partnerin hinweg, das könnte Ärger geben. Prüfe Dein eigenes Verhalten. Sieh nicht alles zu streng, dann begegnet man Dir auch mit mehr Nachsicht.

Gesundheit und Fitness

Gesundheitliche Störungen vergehen, und auch verschleppte Probleme lösen sich. Eine schöne, harmonische Zeit steht bevor. Gönne Dir eine kreative Pause und lasse die Seele baumeln. Deine gesundheitliche Verfassung ist gut und verlangt nach Bewegung, um Deine Vitalität zu erhalten. Dennoch kann der Tag für empfindliche Menschen anstrengend sein – übernimm Dich nicht und teile Deine Kräfte gut ein.

Beruf und Finanzen

Eine Aufgabe interessiert Dich brennend und Du gibst Dein Bestes. Lasse Dich nicht von Rückschlägen entmutigen. Neue Ideen sind gefragt, doch Du solltest strategischer vorgehen und besser planen. Deine Zurückhaltung bringt Dich nicht weiter. Deine Ziele haben Vorrang, bleibe dabei dennoch freundlich zu anderen. Triff Entscheidungen, vertrete klare Standpunkte und lege los. Sonst wirst Du von entschlossenen Menschen überholt.