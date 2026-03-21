Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 23.3. bis 29.3.2026

Welche Hürden und Chancen hält die nächste Horoskop -Woche für Dein Sternzeichen bereit? Finde jetzt Antworten im Wochenhoroskop für Widder vom 23.3. bis 29.3.2026 und erfahre, ob dieses Sternzeichen eine positive Stimmung und Harmonie, Erfolg und einen starken Körper erwarten kann.

Liebe und Partnerschaft

Bekämpfe Nervosität und Unkonzentriertheit nicht dadurch, dass Du Dich zurückziehst, sondern lebe ganz im Augenblick. Blicke verraten jetzt mehr als tausend Worte. Wenn Du gebunden bist, solltest Du mit Deiner starken Flirtlust nichts provozieren. Deine Aktivitäten könnten voll in die Hose gehen. Du solltest vorsichtig bei erotischen Angeboten sein. Was zunächst gut fürs Herz und für Dein Selbstbewusstsein ist, kann auch daneben gehen.

Gesundheit und Fitness

Wie wäre es mit Massage oder Fango? Gönne Dir etwas Wohltuendes. Du reagierst äußerst empfindlich auf falsche Ernährung. Deine gesundheitliche und seelische Verfassung ist sehr stabil. Du kannst daher sehr viel leisten und für Dich erreichen. Räume einmal richtig bei Dir auf. Mache Urlaubspläne, nutze Deinen Schwung und setze Dinge in die Tat um.

Beruf und Finanzen

Auch ein größerer Arbeitsberg wird Dir bis auf Weiteres nichts anhaben – vorausgesetzt, Du vergeudest Deine Kräfte nicht planlos. Nicht immer verkaufst Du Dich und Deine Talente gut genug. Was jetzt Deine ganze Kraft kostet, wird schon bald viel leichter. Halte Dich etwas zurück und gib niemandem ungefragt einen Rat. Dein beharrliches Bemühen um Lösungen findet keine Anerkennung.