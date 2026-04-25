Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 27.4. bis 3.5.2026

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Wochenhoroskop Widder vom 27.4. bis 3.5.2026 | Horoskop der KW 18: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Um Dich mit Dir und Deinem Körper in Harmonie durchs Leben zu bewegen, brauchen Deine Gesundheit und Fitness in der nächsten Horoskop-Woche ein wenig mehr Beachtung. Im kostenlosen Wochenhoroskop für Widder vom 27.4. bis 3.5.2026 verraten die Sternenkundler Deinem Sternzeichen ein paar kosmische Tipps, wie Du dem Schicksal auch in der Liebe und im Beruf auf die Sprünge helfen kannst.

Dein Wochenhoroskop für Widder vom 27.4. bis 3.5.2026.
Dein Wochenhoroskop für Widder vom 27.4. bis 3.5.2026.  © 123RF/marishkayu

Hier gibt es für Dein Sternzeichen Widder noch mehr astrologische Geheimnisse zu entdecken:

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Bildquelle: Midjourney/TAG24
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Wochenhoroskop Widder: 21.3. bis 20.4.

Liebe und Partnerschaft

Nach vielen Jahren Partnerschaft sind offene Gespräche über Wünsche und Sehnsüchte wieder sehr notwendig. Die Zeit ist geeignet! Es kann zu kleinen Unstimmigkeiten mit dem Partner oder der Partnerin kommen, denn die Interessen sind eher verschieden. Versuche Kompromisse zu finden. Gehe auf Deinen Schatz ein, Du findest einen Weg, um ihn glücklich zu machen. Tolle Ausstrahlung – man begehrt und will Dich. Teste ohne Zögern Deine tatsächliche Wirkung auf das andere Geschlecht.

Gesundheit und Fitness

Du bist endlich wieder entspannt. Lehne Dich zurück, atme tief durch und genieße diesen herrlichen, sorgenfreien Augenblick. Gib hin und wieder Deinen Träumen und Fantasien freien Lauf. Schicke Körper, Geist und Seele auf eine sinnliche Erholungsreise. Zurzeit bist Du gut drauf und sehr belastbar. Eine Zeit unbeschwerter Freude und Erholung bricht für Dich an, denn Du kannst Dich von lästigen Pflichten und unnützen Skrupeln freimachen.

Beruf und Finanzen

Beruflich lohnt es sich, kontrolliert zu bleiben, um positive Veränderungsmöglichkeiten zu erfassen. Hektik macht zu viel kaputt. Sei nicht immer so bescheiden, sonst profilieren sich andere auf Deine Kosten. Du bist sehr wohl in der Lage, Dich beruflich flexibel zu bewegen. Du setzt Deine ganze Kraft und Energie ein, um einen guten Job zu machen. Damit punktest Du vor allem bei Deinen Vorgesetzten.

Titelfoto: 123RF/marishkayu

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