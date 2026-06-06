Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 8.6. bis 14.6.2026

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Wochenhoroskop Widder vom 8.6. bis 14.6.2026 | Horoskop der KW 24: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Wie wird die nächste Horoskop-Woche für das Sternzeichen Widder? Überdenke in Ruhe Deine Situation, bevor Du eine Richtungsentscheidung triffst! In dieser Woche hast Du die Möglichkeit, Deinen beruflichen Weg auf ein viel höheres Level zu heben. Wie Du das schaffst, verrät das Wochenhoroskop für Widder vom 8.6. bis 14.6.2026.

Dein Wochenhoroskop für Widder vom 8.6. bis 14.6.2026.
Dein Wochenhoroskop für Widder vom 8.6. bis 14.6.2026.  © 123rf.com/klim2011

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Wochenhoroskop Widder: 21.3. bis 20.4.

Liebe und Partnerschaft

Du solltest jetzt gut über alles nachdenken. Du darfst Entscheidungen nicht länger hinauszögern. Frisch ans Werk – es kann nichts passieren. Wecke mit immer wieder neuen Flirts nicht unnötig Hoffnungen bei anderen. Man durchschaut Dich schnell, und das schadet nur. Liebe, Lust und Leidenschaft rauben Dir den Verstand. Du solltest wieder einmal Innenschau halten, um Klarheit über Dein Leben zu finden. Du fühlst Dich stark hin- und hergerissen.

Gesundheit und Fitness

Stoppe Deinen Verdrängungswettbewerb und prüfe Deinen Gesundheitszustand. Du darfst Dich nicht überanstrengen, denn Dein Rücken macht Dir schwer zu schaffen. Es wird Zeit, sinnlosen Ballast abzuwerfen. Körperliche Arbeiten und Aktivitäten sind etwas eingeschränkt. Versuche, Deine sportlichen Fähigkeiten wieder zu reaktivieren – die körperliche Betätigung tut Dir gut.

Beruf und Finanzen

Wenn Du mit Vorgesetzten und Behörden zu tun hast, findest Du jetzt besonderes Entgegenkommen vor – nutze diese Gelegenheit. Lade Dir keine Aufgaben auf, die Du nicht bewältigen kannst. So ersparst Du Dir die Enttäuschung über unnötige Misserfolge. Deine Vernunft schaltet jede Romantik und Erotik aus, doch Dein Partner sehnt sich nach Zärtlichkeit und lieben Worten – gehe darauf ein. Bei Verhandlungen stößt Du auf aggressive Widersacher.

Titelfoto: 123rf.com/klim2011

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