Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 6.7. bis 12.7.2026

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Wochenhoroskop Widder vom 6.7. bis 12.7.2026 | Horoskop der KW 28: Alles zu Liebe, Beruf, Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Das Wochenhoroskop für Widder vom 6.7. bis 12.7.2026 verrät Dir kosmische Geheimnisse zu den Themen Liebe, Gesundheit und Beruf. Lies jetzt Deine persönliche Bestimmung und erfahre, in welchem Lebensbereich Du in der nächsten Horoskop-Woche besonders viel Erfolg haben kannst und was einer glücklichen Zukunft im Weg stehen könnte.

Dein Wochenhoroskop für Widder vom 6.7. bis 12.7.2026.
Dein Wochenhoroskop für Widder vom 6.7. bis 12.7.2026.  © 123RF/melnyk58

Mehr zum Schicksal von Widder und Tipps für Dein Liebesleben findest Du unter:

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Bildquelle: Midjourney/TAG24
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Wochenhoroskop Widder: 21.3. bis 20.4

Liebe und Partnerschaft

Du bist zu oberflächlich und richtest Dich zu wenig nach Deinem Partner oder Deiner Partnerin. Wenn Du in einer festen Partnerschaft bist, solltest Du diese stabil halten. Gedanken und Gefühle streiten miteinander, und so besteht die große Gefahr, dass Du diesen inneren Streit auch nach außen trägst. Du genießt mehr Nähe und Leidenschaft durch gemeinsame Unternehmungen.

Gesundheit und Fitness

Nimm nicht alle Last auf Dich, denke an Deinen Rücken! Gehe aus, feiere, aber achte auf zu viele Genussgifte. Lasse Dich nicht von Menschen verführen, die trinkfester sind als Du. Übernimm Dich nicht. Du bist im Moment nicht belastbar und Dein Seelenleben ist nicht ausgeglichen. Das beeinflusst auch Dein Allgemeinbefinden. Lasse Dich von einem ewigen Besserwisser nicht zu sehr nerven.

Beruf und Finanzen

Sei offen für Neues. Die Zeit eignet sich gut für eine Weiterbildung. Es macht Dir Spaß, Dich in ein neues Themengebiet einzuarbeiten. Überlege genau, was Du tust und reduziere somit Deine Fehlerquote. Du bist an der Spitze, jetzt kannst Du Dir mal einiges herausnehmen. Du bist gut gelaunt und vergnügt. Dadurch kannst Du sehr clever Deine Probleme lösen. Bleibe wachsam, es könnte jemand quer schießen!

Titelfoto: 123RF/melnyk58

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