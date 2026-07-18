Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 20.7. bis 26.7.2026

Du bist Widder? Dann solltest Du unbedingt in die nächste Horoskop -Woche blicken! Die Sternenkundler verraten Dir, was in der Liebe, im Beruf und in Deiner Gesundheit passieren wird. Lies jetzt das aktuelle Wochenhoroskop für Widder vom 20.7. bis 26.7.2026 und erhalte wegweisende Prognosen für die wichtigsten Lebensbereiche.

Liebe und Partnerschaft

Eine Begegnung beflügelt Dich, jetzt heißt es runter vom Sofa, rauf auf die Tanzfläche. In der kommenden Zeit hast Du mit Stolpersteinen zu rechnen, die es zu umgehen gilt. Nicht immer fliegt einem alles zu, man muss etwas dafür tun! Es kriselt in Deiner Beziehung ganz gewaltig. Sei absolut ehrlich, sonst werden sich die Notlügen sehr schnell rächen. Wichtig ist allein die innere Bereitschaft, die Verantwortung für Dich selbst und Dein Tun zu übernehmen. Nur Du kannst bei Dir etwas bewegen.

Gesundheit und Fitness

Du fühlst Dich ausgelaugt und hundemüde. Bestleistungen sind derzeit kaum möglich. Reduziere Dein Pensum und ruhe Dich aus. Du hältst Deine starken Gefühle zu sehr unter Verschluss, das erdrückt Dich. Wenn Du Dich mehr sportlich betätigst, geht es Dir glänzend. Gesundheitlich hast Du Dir ein festes Fundament geschaffen, aus dem Du nun schöpfen kannst. Du bist stabil und fit wie schon lange nicht mehr.

Beruf und Finanzen

Egal welcher Prüfung Du Dich jetzt unterziehst, Du hältst allen Anforderungen stand. Neue Ausblicke ergeben sich für Dich, wenn Du mal Deinen Standort wechselst. Dadurch kannst Du die Dinge von einer anderen Seite kennenlernen. Es schadet nicht, wenn Du eine Starthilfe von anderen annimmst. Aufgrund Deiner starken Aktivitäten kannst Du immer wieder mit neuen Herausforderungen rechnen. Es wäre gut, alles einmal richtig durchzuplanen.