Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 13.7. bis 19.7.2026

Was haben Dir die Sternenkundler und Astrologen in der nächsten Horoskop -Woche zu sagen? Wirf einen Blick in Deine Zukunft und erfahre im kostenlosen Wochenhoroskop für Widder vom 13.7. bis 19.7.2026, was sich in der kommenden Zeit in Deinem Leben, in der Liebe und im Beruf tut.

Liebe und Partnerschaft

Das Thema Liebe und Erotik ist im Moment nicht gerade unwichtig. Lasse Dich nicht von einem Schmeichler um den Finger wickeln. Eine überraschende Einladung solltest Du unbedingt annehmen. Wenn Du in Dich hineinspürst, entdeckst Du einen großen Schatz. Es ist das Wissen darüber, was richtig und was falsch ist.

Gesundheit und Fitness

Du fühlst Dich sehr ausgeglichen und kraftvoll. Jetzt geht rein körperlich noch weniger voran als in der Vergangenheit. Was soll's – es kommen auch wieder andere Zeiten! Es wäre besser, nicht immer so ungeduldig zu sein. Du hast genug Kraft, um Bäume auszureißen.

Beruf und Finanzen

Dein untrüglicher Instinkt hilft Dir, richtige Entscheidungen zu treffen. Zusätzlich solltest Du aber für Deine Vorhaben mehr Kreativität entfalten. Ein großes Kompliment aus der Chefetage beflügelt Deinen Arbeitsgeist. Spiele Deine Kollegen dabei nicht an die Wand. Du bist momentan im Kommen, es erscheint fast unwirklich, wie viele gute Entwicklungen sich abzeichnen. Endlich zahlen sich auch Deine Kontakte aus. Jetzt kannst Du Dich auf eine Arbeit stürzen, für die bisher die nötige Kraft gefehlt hat.