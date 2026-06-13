Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 15.6. bis 21.6.2026

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Wochenhoroskop Widder vom 15.6. bis 21.6.2026 | Horoskop der KW 25: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Solltest Du Dich die nächste Horoskop-Woche auf emotionale Regenwolken oder Sonnenschein einstellen? Welche Stimmung Widder-Frau und Widder-Mann erwartet, verraten Dir die Astrologen im gratis Wochenhoroskop für Widder vom 15.6. bis 21.6.2026.

Dein Wochenhoroskop für Widder vom 15.6. bis 21.6.2026.
Dein Wochenhoroskop für Widder vom 15.6. bis 21.6.2026.  © 123RF/vectorstockillustrator

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Wochenhoroskop Widder: 21.3. bis 20.4.

Liebe und Partnerschaft

Folge jetzt dem Ruf Deines Herzens. Tue das, woran Du Freude hast, und versuche, diese Lebensfreude weiterzugeben. Partnerschaften blühen auf und Singles können sehr nette Bekanntschaften machen, vorausgesetzt, Du setzt die richtigen Signale. Dein Misstrauen nervt Deinen Schatz allerdings manchmal gewaltig. Dennoch ist inzwischen Ruhe in Dein Beziehungsleben eingekehrt und Du kannst endlich aufatmen. Sorgen und Ärger liegen hinter Dir.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir ruhig einmal einen faulen Tag, um neue Kraft zu tanken. Ruhe Dich öfter aus, Deine Nerven brauchen Erholung. Besonders empfindliche Menschen könnten den heutigen Tag als anstrengend empfinden. Übernimm Dich daher nicht und teile Deine Kräfte sorgfältig ein. Du brauchst momentan mehr Auszeiten, als Dir eigentlich lieb sind.

Beruf und Finanzen

Du musst Dich nicht abhetzen, um Deine Ziele zu erreichen. Gut Ding will Weile haben, der Erfolg wird sich einstellen. Beruflich eröffnen sich wunderbare Chancen. Sowohl Kollegen als auch Vorgesetzte schätzen Deine heitere Art. Klare Strukturen bringen jetzt Fortschritt und Entwicklung. Setze Dir eindeutige Ziele und verfolge diese konsequent. Wenn Du alle Hintergründe kennst, kannst Du groß auftrumpfen.

Titelfoto: 123RF/vectorstockillustrator

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