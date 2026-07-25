Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 27.7. bis 2.8.2026

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Wochenhoroskop Widder vom 27.7. bis 2.8.2026 | Horoskop der KW 31: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Das Wochenhoroskop für Widder vom 27.7. bis 2.8.2026 ist da. Dein Sternzeichen kann erfinderisch sein und gute Ideen haben. Diese Eigenschaften verschaffen Dir in der nächsten Horoskop-Woche einen gewaltigen Vorteil – wenn Du Deine Potenziale nutzt.

Dein Wochenhoroskop für Widder vom 27.7. bis 2.8.2026.
Dein Wochenhoroskop für Widder vom 27.7. bis 2.8.2026.  © 123RF/markoaliaksand

Dein Schicksal ist nicht besiegelt. Wenn Du es in die Hand nehmen willst, helfen Dir womöglich auch diese Sternorakel, die für Dich als Widder-Frau oder Widder-Mann bestimmt sind.

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Bildquelle: Midjourney/TAG24
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Wochenhoroskop Widder: 21.3. bis 20.4.

Liebe und Partnerschaft

Ein frecher Flirt kann zum gewagten Spiel mit dem Feuer werden. Öffne die Herzen, große Chancen für Singles, die es nicht mehr sein wollen. Wenn Du willst, kannst Du einfach Deine Gefühle sprechen lassen. Die Probleme, die Du mit einem lieben Menschen hast, werden sich lösen. Es kommt frischer Schwung in Dein Liebesleben, also runter von der Bremse.

Gesundheit und Fitness

Deine Müdigkeit nimmt zu. Sorge für mehr Ruhe und Schlaf. Entspanne, danach bist Du auf allen Ebenen in Bestform. Wundere Dich nicht, wenn Du heute einen gewaltigen Energieschub spürst. Du fühlst Dich gut und Dein Körper kann sich ausgezeichnet regenerieren. Öfter mal innehalten und ausruhen, das gibt neue Kräfte.

Beruf und Finanzen

Dein Arbeitsstil ist schnell und effizient, das gibt Pluspunkte in der Chefetage. Warum lässt Du Dich denn immer von jedem so schnell aus der Reserve locken? Jetzt gehörst auch Du endlich einmal zu den Gewinnern. Dir steht eine tolle Zeit bevor und nichts kann Dich mehr aus Deiner Bahn werfen. Beruflich kannst Du jetzt nicht mehr als Routinearbeit leisten. Dir geht die Puste aus, und Du benötigst unbedingt mal eine Auszeit.

Titelfoto: 123RF/markoaliaksand

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