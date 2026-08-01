Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 3.8. bis 9.8.2026

Egal, ob Widder-Mann oder Widder-Frau, hier erfährst Du, womit Dein Sternzeichen in der nächsten Horoskop -Woche in der Liebe, im Beruf und in Sachen Gesundheit zu rechnen hat. Lies jetzt, was Dir die Sterne im Wochenhoroskop für Widder vom 3.8. bis 9.8.2026 sagen wollen!

Liebe und Partnerschaft

Achte darauf, dass Dein Leben nicht auf eingefahrene Gleise gerät. Je weniger Anregungen Du bekommst, desto bequemer wirst Du selbst. Du hast sowohl spannende als auch lösende Aspekte. Mache nicht den Bock zum Gärtner, indem Du Dich von Deinen Ängsten leiten lässt. Es kommt gar nicht so sehr darauf an, wer recht hat, sondern darauf, die Gemeinsamkeiten herauszufinden. Ein starker Drang nach Grenzenlosigkeit beeinflusst Dein Unterbewusstsein. Jetzt scheint zunehmend wichtig zu werden, wohin Du wirklich gehörst.

Gesundheit und Fitness

Ängste belasten Deine Seele. Löse Dich davon. Trainiere mal wieder Deine Kondition. In der Vergangenheit hast Du Dich zu sehr auf Deinen Lorbeeren ausgeruht. Jetzt wirkst Du wieder schlaff. Habe den Mut, offen über Deinen Frust zu sprechen, das schafft Erleichterung. Du hast ein Energiehoch und darfst Dir alles zumuten.

Beruf und Finanzen

Eine wichtige Nachricht kann im Geschäftsleben die rettende Hilfe bringen. Deine arrogante Art wird von Deinem Umfeld nicht länger hingenommen. Schöne Konstellationen zaubern Schwung in die Liebe. Du brauchst jetzt Freiraum und möchtest endlich wieder verspielt sein. Beim Flirten kann sich kaum jemand Deinem Zauber entziehen. Da gibt es Flirtpartner, die Dir jeden Wunsch von den Augen ablesen.