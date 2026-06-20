Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 22.6. bis 28.6.2026

Die Sterne gönnen Dir in der nächsten Horoskop -Woche eine gesundheitliche Auszeit, die Deinem Körper guttun wird. Was die Sterne aber noch für Dich parat halten, erfährst Du im gratis Wochenhoroskop für Widder vom 22.6. bis 28.6.2026.

Liebe und Partnerschaft

Du solltest der Alltagsroutine entfliehen, aber nicht allein! Singles wird ein toller Mensch über den Weg laufen. Den solltest Du unbedingt festhalten und endlich darauf achten, nicht immer so wählerisch zu sein. Auch wenn Du es versuchst, Du wirst Dich nie ändern. Du musst Dich akzeptieren, so wie Du bist. Ein schlechtes Gewissen hemmt nur. Jemand nimmt Dir charmant eine Entscheidung ab.

Gesundheit und Fitness

Du solltest versuchen, Deine verschiedenen Zipperlein in den Griff zu bekommen. Gesundheitliche Störungen vergehen, verschleppte Probleme werden großzügig und schnell gelöst. Eine schöne harmonische Zeit steht bevor. Fettarm essen oder mehr Bewegung, sonst droht der berühmte Hüftring. Wie wäre es mal wieder mit einem Zahn-Check?

Beruf und Finanzen

Du bist zuverlässig und hast deshalb überall einen Stein im Brett. Beruflich kommst Du gut klar und profitierst von Deiner Disziplin. Du kannst endlich einen Streit beilegen. Dein Partner oder Deine Partnerin hat Dich gut verstanden und bereits innerlich Abbitte geleistet. Sehr angreifbar. Lasse Dich jetzt beruflich nicht aus der Reserve locken. Komplimente und Bewunderung stärken Dein Selbstbewusstsein und Du bist richtig süchtig danach. Nimm Dich doch einfach so, wie Du bist.