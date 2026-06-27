Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 29.6. bis 5.7.2026

Dein Horoskop sagt Dir mehr über Deinen Gemütszustand und was die Sterne Dir in der nächsten Horoskop -Woche raten. Im kostenlosen Wochenhoroskop für Widder vom 29.6. bis 5.7.2026 blickt Dein Sternzeichen auf die Chancen in Liebe, Gesundheit und Beruf.

Liebe und Partnerschaft

Du bist derzeit sehr liebebedürftig, weshalb Schmeichler leichtes Spiel bei Dir haben. Gleichzeitig hast Du die Möglichkeit, Deine kreative und charmante Seite voll zu entfalten. Deine positive Stimmung, Dein Enthusiasmus und Deine Lebensfreude wirken äußerst anziehend auf andere Menschen. Du kommst hervorragend an und sprühst vor Energie und guter Laune.

Gesundheit und Fitness

Nimm Dir bewusst Zeit für Dich selbst und gönne Dir kleine Verwöhnmomente. Du hast viel geleistet und darfst Dir ohne schlechtes Gewissen Ruhepausen gönnen. Achte darauf, ausreichend Wasser zu trinken. Deine Energie schwankt momentan stark, deshalb solltest Du Deinen Körper nicht mit zu viel Aktion überfordern. Passe außerdem auf, denn momentan setzt jede Kalorie besonders schnell an.

Beruf und Finanzen

Dein Tatendrang ist kaum zu bremsen, trotzdem solltest Du auch an Deine eigenen Grenzen denken. Nervlich bist Du derzeit stark angespannt. Ehrgeizige Menschen in Deinem Umfeld haben kaum eine Chance, an Dir vorbeizuziehen, Du weißt genau, worauf es ankommt. Bewahre dennoch Ruhe, denn manchmal lösen sich berufliche Probleme durch einen glücklichen Zufall. Unter Kollegen herrscht gespannte Stimmung, halte Dich besser aus Konflikten heraus.