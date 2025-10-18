Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 20.10. bis 26.10.2025

Venus sorgt im Leben von Widder in der nächsten Horoskop -Woche für positive Gefühle. Genieße die schönen Seiten der Liebe, dann wird sich auch in anderen Lebensbereichen wie Beruf und Gesundheit bald Harmonie einstellen. Weiteren Rat für die neue Woche findest Du im gratis Wochenhoroskop für Widder vom 20.10. bis 26.10.2025.

Liebe und Partnerschaft



Du verlangst von Deinem Partner oder Deiner Partnerin Zuverlässigkeit und Treue: Hast Du schon einmal überlegt, ob Du selbst bereit bist, das zu geben, was Du erwartest? Folge dem Menschen, der Dein Innerstes zum Glühen bringt. Wenn jemand Dein Herz wirklich erobert hat, neigst Du vielleicht zum Klammern. Versuche nicht, unangenehme Erlebnisse aus Deinem Gedächtnis zu streichen. Erst wenn Du den Schmerz zulässt, kann er sich auflösen.

Gesundheit und Fitness

Merkst Du es nicht? Du darfst nicht auf der Strecke bleiben! Es läuft alles gut, aber achte darauf, Dich nicht zu überanstrengen. Alles, was Balsam für Deine Seele ist, tut Dir jetzt besonders gut. Gönne Dir ein wohlig warmes Bad mit zarten Düften und leiser Musik. Deine Empfindlichkeit könnte Dich zuweilen wehleidig stimmen und vielleicht auch zu einer Tafel Schokolade zu viel verleiten.

Beruf und Finanzen

Konflikte in Deiner Partnerschaft oder zu Hause können auftreten, lasse Dich davon nicht entmutigen, alles wird sich wieder einrenken. Du bist super vital und auf dem besten Weg, eine zündende Idee in die Tat umzusetzen. Habe Mut und starte durch! Mit Kompromissbereitschaft kannst Du sogar einen Gegner zum Verbündeten machen. Beruflich steht ein Richtungswechsel an, und Du bekommst dabei Unterstützung von allen Seiten, nimm sie dankbar an.