Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 9.3. bis 15.3.2026

Widder sollten in der nächsten Horoskop -Woche besonders auf ihren inneren Kompass hören. Mitunter ist das Ändern alter Verhaltensmuster notwendig. Doch für Personen dieses Tierkreiszeichens ist das kein Problem. Was das Wochenhoroskop für Widder vom 9 .3. bis 15.3.2026 sonst noch in den Bereichen Gesundheit, Liebe und Karriere auf Lager hält, erfährst Du hier.

Liebe und Partnerschaft

Dein Beziehungsalltag hat im Moment nicht sehr viel zu bieten. Wenn Du Dir im Klaren darüber bist, was Du willst, wird alles leichter. Die Distanz, die Du in Deiner Partnerschaft jetzt hast, solltest Du nicht weiter übertreiben. Überprüfe die Lage und verändere etwas. Eine wunderschöne Zeit für Liebende, denn Du bist in der Lage, sinnlich und harmonisch auf Deinen Schatz einzugehen und Gefühle zu zeigen.

Gesundheit und Fitness

Du kannst bei Deiner Gesundheit einen deutlichen Aufwärtstrend verspüren. Werde aktiv und verwirkliche Deine Träume. Schlucke nicht immer alles herunter, sage, was Sache ist. Dein Kräftepegel schwankt und hängt sehr von Deiner Laune ab.

Beruf und Finanzen

Mit Weitsicht und Erfahrung machst Du Eindruck bei Kollegen und Vorgesetzten. Deine Fantasie blüht und Deine Ideen reifen. Du hast endlich ein neues Ziel vor Augen. Durch Konzentration und Ausdauer kannst Du jetzt anstehende Arbeiten gründlich planen und unerledigte Dinge ein für alle Mal aus der Welt schaffen. Geld ist nicht alles. Wenn Du jetzt vor einer wichtigen Entscheidung stehst, überprüfe, ob Dir das berufliche Angebot auch wirklich zusagt.