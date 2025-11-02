Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 3.11. bis 9.11.2025

Das kostenlose Wochenhoroskop für Widder vom 3 .11. bis 9.11.2025 verrät, was das Schicksal in Sachen Liebe, Fitness und Beruf für Dein Sternzeichen vorgesehen hat. Wer seinem Körper in der nächsten Horoskop -Woche mehr Achtsamkeit schenkt, wird auch seiner Seele etwas Gutes tun.

Liebe und Partnerschaft

Ein alter Flirt kann ganz plötzlich neu aufflammen. Die Chancen stehen super! Du neigst zum Flunkern und zu Übertreibungen, dadurch erscheinst Du absolut unglaubwürdig. Vorsicht, man könnte Dir das übel nehmen. Wer kann Dir jetzt noch widerstehen? Der Start in den Liebesfrühling kann sich wirklich sehen lassen. Eine romantische Zeit erwartet Dich und Harmonie wird nun großgeschrieben.

Gesundheit und Fitness

Lasse Dich mal wieder vom Arzt so richtig durchchecken. Das beruhigt und Du fühlst Dich wieder leicht und unbeschwert. Es können sich leichte Stress-Symptome zeigen. Deine Drehzahl ist zu hoch, Du solltest öfter mal anhalten. Du musst mit einem leicht gereizten Magen rechnen.

Beruf und Finanzen

Diese Woche nimmst Du im Job Herausforderungen gerne an. Du kannst diese auch ohne weitere Schwierigkeiten erfolgreich bestehen. Bringe Krisenthemen auf den Tisch und sage Deine Meinung. Beruflich solltest Du nicht nachlassen und Dich weiterhin bemühen. Du hast Dir ein gutes Grundgerüst aufgebaut und kannst davon profitieren. Alle Türen stehen Dir jetzt offen. Du darfst Dir aussuchen, was Dir am meisten zusagt. Greife zu, solange das Angebot gültig ist.