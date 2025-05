Wochenhoroskop Zwillinge: Deine Horoskop Woche vom 12.5. bis 18.5.2025

Die neue Horoskop -Woche wird laut der Astrologen nur dann eine Liebeswoche, wenn Du als Zwillinge-Mann oder Zwillinge-Frau die Chancen ergreifst und nicht an Dir vorbeiziehen lässt. Mehr über Deine Zukunft erfährst Du jetzt im aktuellen Wochenhoroskop für Zwillinge vom 12.5. bis 18.5.2025.

Liebe und Partnerschaft

Gegensätze ziehen sich zwar an, aber ohne Gemeinsamkeiten kommt man nicht weit. Ein Blumenstrauß, Musik oder ein gutes Essen geben dem Leben die nötige Schönheit. Auf eine solche Stimmung legst auch Du sehr großen Wert. Nutze die Quellen Deiner inneren Kraft und gehe in die Stille. Wenn einmal niemand das Wort ergreift, ist dies für jeden Erholung pur. Argumentiere nicht nur mit dem Kopf, setze auch Gefühle ein.

Gesundheit und Fitness

Rückenprobleme sind möglich. Suche den richtigen Ausgleich. Viel Power und gute Nerven sind Deine Stärken. Du wirkst heute wieder sehr nervös, bist aber blendend in Form.

Beruf und Finanzen

Dein Ehrgeiz findet momentan kein lohnendes Ziel, gönne Dir eine Pause. Kleine Rückschläge sind möglich, lasse Dich nicht entmutigen. Du spürst sehr stark die unterschwelligen Vorgänge und Tendenzen in Deinem Umfeld. Das ist sehr von Vorteil für Planungen und Entwicklungen. Alles, was Du jetzt beginnst, wirst Du erfolgreich zum Abschluss bringen. Am Arbeitsplatz bekommst Du dazu volle Unterstützung.