Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die neue Woche vom 29.12.2025 bis 4.1.2026

Die Sterne und andere Himmelskörper mahnen Zwillinge-Frau und Zwillinge-Mann in der neuen Horoskop -Woche vom 29.12.2025 bis 4.1.2026 nicht den einfachen Weg im Leben zu gehen, denn das ist nicht unbedingt der Bessere. Durch Zufall und Umwege ergeben sich laut dem Wochenhoroskop für Zwillinge in Liebe und Beruf erst die glücklichen Fügungen des Schicksals.

Liebe und Partnerschaft

Prüfe Deine zwischenmenschlichen Beziehungen! Bist Du noch in Harmonie mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin? Gib acht, Dein Wohlgefühl könnte Dich täuschen. Du solltest wieder einmal Innenschau halten, bei der Du Klarheit über Dein Leben finden kannst. Du fühlst Dich sehr stark hin- und hergerissen. Langsam wird es etwas ruhiger, aber keineswegs langweilig. Nach diesem Zwischenstopp erlebst Du noch einmal Leidenschaft pur. Du hast viel um die Ohren. Nimm Dir trotzdem Zeit für ein Anliegen Deines Schatzes. Ihn drückt etwas, und er braucht Dein Verständnis.

Gesundheit und Fitness

Ein gewisser Bewegungsdrang könnte da sein. Du solltest nicht zögern, das auch in die Tat umzusetzen und sogar etwas regelmäßiger Sport zu treiben. Deinem Körper würde etwas Schonung gut bekommen. Finde die richtige Mischung zwischen Bewegung und Ruhe. Wenn Du erste Anzeichen einer Krankheit verspürst, solltest Du überprüfen, ob Dein Unwohlsein auch einen psychischen Grund haben könnte. Körperlich und seelisch geht es endlich wieder bergauf. Nutze das Wochenende, pflege Deine Gesundheit und Deine geliebten Hobbys.

Beruf und Finanzen

Es mangelt Dir an Entscheidungskraft. Der Draht zum Chef war auch schon besser. Nur nicht entmutigen lassen, bleibe auf Kurs. Logik spielt eine sehr wichtige Rolle in Deinem Leben und zusätzlich hast Du noch jede Menge technisches Verständnis. Um persönliche Fortschritte zu machen, wirst Du jetzt unbekannte Gebiete betreten müssen. Wage diesen Schritt, er führt zum Erfolg! Du wünschst Dir eine Welt, in der nichts geschieht, was nicht geplant und abgemacht ist. Daher ist alles Unvorhergesehene für Dich eine Bedrohung.