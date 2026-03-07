Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 9.3. bis 15.3.2026

Wochenhoroskop Zwillinge vom 9.3. bis 15.3.2026

Gesundheitlich sah es für Dein Sternzeichen schon deutlich besser aus. Versuche daher, die nächste Horoskop-Woche zu nutzen, um Deine Energiereserven wieder aufzuladen. In Beruf und Liebe sieht es da schon angenehmer aus, doch solltest Du hier laut Horoskop ebenfalls nicht übertreiben. Das kostenlose Wochenhoroskop für Zwillinge vom 9.3. bis 15.3.2026 verrät mehr kosmische Details.

Dein Wochenhoroskop für Zwillinge vom 9.3. bis 15.3.2026.
Dein Wochenhoroskop für Zwillinge vom 9.3. bis 15.3.2026.

Wochenhoroskop Zwillinge: 21.5. bis 21.6.

Liebe und Partnerschaft

Etwas Entspannung tut Dir jetzt gut. Plötzlich kehrt Ruhe in Dein Liebesleben ein und Du kannst vieles noch gar nicht so recht glauben. Folge dem, der in Deinem Inneren eine so heiße Glut entfacht hat. Wenn es jetzt funkt, kannst Du Dich auf Eros pur einstellen. Singles machen in absehbarer Zeit eine Neuentdeckung.

Gesundheit und Fitness

Achte darauf, dass Du Deinen Körper und Deine Sinne nicht vernachlässigst. Etwas Entspannung tut Dir jetzt gut. Wenn Du in den nächsten Tagen den Wunsch nach Ruhe und Zurückhaltung verspürst, solltest Du dem Verlangen nachgeben. Vergeude Deine Kräfte nicht. Du bekommst zwar einen starken Energieschub, leider wird dieser nicht von langer Dauer sein. Du bist bereits an der Grenze Deiner Belastbarkeit angekommen – mehr geht nicht.

Beruf und Finanzen

Plane Deine Zeit besser, das Leben besteht nicht nur aus Job und Karriere. Befolge Anweisungen, auch wenn Du sie nicht immer einsiehst. Du solltest bei einem wichtigen Gespräch auf die Zwischentöne achten. Dein Gegenüber hat etwas ganz anderes im Sinn, als Du glaubst. Du hast eine herrliche Zeit vor Dir, die Dir beruflich viel bringen kann. Überlasse nichts dem Zufall, steuere Dein Ziel wohlüberlegt an.

