Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 23.2. bis 1.3.2026

Wird die nächste Horoskop -Woche eine Liebeswoche? Erwartet Dich eine fast unüberwindbare Hürde oder eine wichtige Lebensentscheidung? Die astrologischen Blicke in die Zukunft geben Dir die nötige Inspiration für alle Lebensbereiche – jetzt im Wochenhoroskop für Zwillinge vom 23.2. bis 1.3.2026.

Liebe und Partnerschaft

Dein Partner bzw. Deine Partnerin schmollt - jetzt musst Du Dir etwas einfallen lassen. Du zögerst und Du zweifelst zu viel. Dadurch entgehen Dir immer wieder gute Chancen. Habe endlich Mut und entscheide Dich sofort! Du hast beim Gegenüber gute Chancen, jemand erliegt Deinem Charme. Du pendelst zwischen Abenteuerlust und verbindlichen Zusagen. Solange es Dir dabei gut geht, ist das alles in Ordnung.

Gesundheit und Fitness

Gewöhne Dich daran, etwas mehr für regelmäßige Mahlzeiten zu sorgen. Sport steht auf dem Programm, das macht Dich wieder richtig gelenkig. Deine guten Gedanken haben heilende Wirkung, setze das ein. Mehr Schlaf würde auch Dir sehr guttun.

Beruf und Finanzen

Um persönliche Fortschritte zu machen, wirst Du jetzt unbekannte Gebiete betreten müssen. Wage diesen Schritt, er führt zum Erfolg! Jetzt geht es richtig rund, Überstunden können anfallen. Zurzeit kannst Du beruflich Nägel mit Köpfen machen, einen Vertrag abschließen, ein Angebot nutzen und Dich auch für längere Zeit binden. Die Kollegen schätzen Deine Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit.