Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 2.3. bis 8.3.2026

Kaum etwas ist selbstverständlich im Leben, daher sollte man seine Gefühle ernst nehmen, sie aber nicht das Ruder übernehmen lassen. Die nächste Horoskop -Woche bietet Dir gute Chancen, Versäumtes nachzuholen und in der Liebe, im Berufsleben und in puncto Gesundheit richtig aufzuräumen – das Wochenhoroskop für Zwillinge vom 2.3. bis 8.3.2026 weiß mehr.

Liebe und Partnerschaft

Du hast eine starke erotische Ausstrahlung – super für ein Liebes-Date. Frage nicht nach wann und wo, Du weißt doch: unverhofft kommt oft. Du bist verliebt, und Deine Gedanken kreisen nur um diese eine Person. Die Sonne stärkt Deine Vitalität, Deine Gesprächs- und Kontaktbereitschaft wird gefördert. Eine tolle Zeit für eine Partnersuche. Du hältst Dir lieber ein paar Hintertürchen offen und schwankst lange zwischen verschiedenen Möglichkeiten hin und her – das ist gefährlich!

Gesundheit und Fitness

Du bist gut drauf – nutze die Feierabende für ein umfangreiches Fitnessprogramm. Achte unbedingt darauf, Deinen Kreislauf nicht zu überlasten. Höre auf, Dich immer wieder physisch und psychisch zu übernehmen. Zurzeit bist Du gut gelaunt und sehr belastbar. Du hast eine aufbauende Phase und kannst Dich auch gesundheitlich gut stabilisieren. Laufe viel und ernähre Dich gesund.

Beruf und Finanzen

Du brauchst noch etwas Geduld, um Deine Ideen realisieren zu können. Was Du beruflich jetzt beginnst, kommt leider nur langsam voran. Du stellst vieles infrage. Darum stagniert im Moment auch so manches in Deinem privaten wie auch geschäftlichen Bereich. Sei lockerer! Deine Vernunft schaltet jede Romantik und Erotik aus. Dein Schatz sehnt sich nach Zärtlichkeit und lieben Worten – gehe auf ihn ein.