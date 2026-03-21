Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 23.3. bis 29.3.2026

Wirf schon jetzt einen Blick in die nächste Horoskop -Woche. Hier bekommst Du astrologische Tipps, mit denen Du in allen Lebensbereichen Erfolge verbuchen kannst. Nimm Dein Schicksal selbst in die Hand und lasse Dich vom Wochenhoroskop für Zwillinge vom 23.3. bis 29.3.2026 inspirieren.

Liebe und Partnerschaft

Lasse Dich nicht entmutigen und versuche es mit einem anderen Partnertyp. Du bist nett zu anderen, das macht Deinen Schatz rasend vor Eifersucht. Du kannst zurzeit kaum aus dem Haus gehen, ohne dass Dich jemand anbaggert. Das Schicksal mixt einen prickelnden Cocktail der Versuchung. Jetzt wird es lebhafter und es geschehen Dinge, bei denen Du Dich spontan verhalten kannst. Das ist Dir augenblicklich sehr recht.

Gesundheit und Fitness

Du solltest wenigstens vorübergehend Hektik und Stress etwas verringern. Bürde Dir nicht zu viel auf, Du hast jetzt schon zu kämpfen. Eigentlich hast Du gar nichts zu befürchten oder zu bemängeln. Trotzdem fühlst Du Dich kraftlos, ausgelaugt und schwach auf den Beinen. Du solltest unbedingt Deine Akkus neu aufladen. Ziehe Dich aus dem Trubel zurück und konzentriere Dich nur auf eine Sache.

Beruf und Finanzen

Glückliche Zufälle am Arbeitsplatz lassen Dich wieder an Dich glauben. Für einen Misserfolg solltest Du nicht die schlechten Umstände verantwortlich machen. Stehe lieber dazu, dass auch Du nicht perfekt bist. Wenn Du Dich von Miesmachern fernhältst, sind Erfolg und gute Laune garantiert. Du bist im Moment unglaublich belastbar, durchlebst Stunden der Besinnung und Konzentration. Du gehst noch sorgfältiger als sonst an Deine Aufgaben heran. Bleibe auf diesem Weg.