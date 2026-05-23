Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 25.5. bis 31.5.2026

Das Sternzeichen Zwillinge kann in der nächsten Horoskop -Woche so einige Überraschungen in der Liebe erleben. Auch im Beruf wird es spannend. Erfahre in Deinem Wochenhoroskop für Zwillinge vom 25.5. bis 31.5.2026 mehr über die großen Chancen und die kleinen Gefahren der neuen Woche.

Liebe und Partnerschaft

Nur wer in Deine Gedankenwelt eintauchen kann, wird Dich erobern. Wenn Du Deinem Schatz Schuldgefühle einredest, verschließt er sich immer mehr. Erfolg macht Dich noch erotischer und anziehender. Genieße die Annehmlichkeiten, die sich Dir bieten. Schließe neue Bekanntschaften und Freundschaften. Liebe ist leicht möglich.

Gesundheit und Fitness

Ein bisschen Bewegung an der frischen Luft weckt Deine Lebensgeister. Auch wenn es schwerfällt, denke immer positiv – das stärkt Dich. Schone Dich, Du bist viel zu schnell aufbrausend. Gönne Dir einmal wieder einen freien Tag.

Beruf und Finanzen

Es ist beeindruckend, wie unbeirrbar Du Deine Ziele verfolgst. Man lässt Dich ein paar gute Tricks abgucken – halte die Augen offen. Man versucht, Dich aufs Glatteis zu führen. Plaudere keine Geheimnisse aus. Ideen, die jetzt entwickelt werden, können zu Ansehen und Popularität verhelfen.