Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 30.3. bis 5.4.2026

Gesundheitlich sah es für Menschen vom Sternzeichen Zwillinge schon deutlich besser aus. Versuche daher in der nächsten Horoskop -Woche, Deine Energiereserven wieder aufzuladen. In Beruf und Liebe sieht es da schon besser aus, doch solltest Du hier laut Wochenhoroskop für Zwillinge vom 30.3. bis 5.4.2026 ebenfalls nicht übertreiben.

Liebe und Partnerschaft

Brisante und aufregende Liebesfunken sprühen besonders bei Singles. Charmant und klug flirtest Du Dich in das Herz einer außergewöhnlichen Person. Irgendwie hast Du gefühlsmäßig keinen so richtigen Zugang zu anderen Menschen. Du bist momentan Dein stärkster Kritiker und auch Dein bester Lehrmeister. Das erleichtert Dir Deine anstehende Entscheidung.

Gesundheit und Fitness

Rege Dich nicht immer so schnell auf, das schadet nur. Du solltest mit Deiner Gesundheit weniger leichtsinnig umgehen. Optimismus stärkt Dein Immunsystem. Du bist noch lange nicht so stabil, wie Du glaubst, und solltest Dich noch schonen.

Beruf und Finanzen

Nicht alle höflichen Leute sind Dir auch wohlgesonnen. Misstraue vordergründigen Freundlichkeiten, die nicht von Herzen kommen. Wenn Du Dich etwas anstrengst, wirst Du mehr Erfolg haben, als Du Dir selbst zutraust. Warum zögerst Du noch? Selbst gutgemeinte Ratschläge könnten sich jetzt gegen Deine Ideen stellen. Du trotzt allen Widerständen und stürzt Dich auf neue Aufgaben.