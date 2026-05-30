Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 1.6. bis 7.6.2026

Geduld ist in dieser Woche das Gebot der Stunde. Was Personen vom Sternzeichen Zwillinge sonst noch in der nächsten Horoskop -Woche erwarten können, erfährst Du im kostenlosen Wochenhoroskop für Zwillinge vom 1.6. bis 7.6.2026.

Liebe und Partnerschaft

Wer Deine Liebesseele verletzt, dem kannst Du lange nicht verzeihen. Du bist nicht zu durchschauen, das macht den Umgang mit Dir sehr spannend. Dein innerliches Glücksgefühl stärkt Deine Ausstrahlung, Du kommst gut an! Wenn Du in einer Situation oder in einer Beziehung nicht mehr weiter weißt, dann höre auf Deine innere Stimme, nicht nur auf den Verstand.

Gesundheit und Fitness

Du bist gesundheitlich anfällig und solltest unbedingt Zugluft vermeiden. Stärke Dein Immunsystem und iss viele Vitamine. Du fühlst Dich sehr schlapp und solltest mehr trinken. Wenn Du einmal nüchtern und ehrlich Bilanz ziehen willst, wie es um Dein seelisches Gleichgewicht steht, dann ist das jetzt der richtige Moment. Für das Wohlbefinden hilft es, auf die Ernährung zu achten.

Beruf und Finanzen

Wenn Du Dich in der nächsten Zeit richtig in eine Sache hineinkniest, kannst Du einen gigantischen Erfolg erzielen. Eine unbewusste Kraft treibt Dich an, bis Du alles gegeben hast. Dieser Einsatz zahlt sich voll aus. Das wirst Du bald merken. Beruflich wird sich einiges ergeben. Achte auf Angebote oder Andeutungen. Sieh gelassen auf die Arbeitswelt. Du warst fleißig und hast Dich angestrengt. Jetzt kannst Du alles etwas langsamer angehen.