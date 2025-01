Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 6.1. bis 12.1.2025

Liebe und Partnerschaft

Halbherzige Kompromisse geben Dir jetzt keine innere Zufriedenheit. Halte an wesentlichen Forderungen fest, auch wenn es schwerfällt. Mache Dir keine Sorgen, Dein Schatz denkt oft an Dich. Du bist schnell entflammbar, wenn es in Deiner Beziehung kriselt. Du fährst dann ganz besonders auf zärtliche Streicheleinheiten ab. Auch wenn Du meistens etwas pessimistisch bist, wird sich herausstellen, dass Dein Gedankengang falsch ist. Also lass es ruhig angehen.

Gesundheit und Fitness

Du musst Deine Nieren besser warmhalten! Nutze die Zeit und schaffe Dir gesundheitlich eine gute Grundlage. Stärke Deine Abwehrkräfte durch vitaminreiche Ernährung. Dein Kräftepegel schwankt und hängt sehr von Deiner Laune ab. Hast Du erst einmal die nötige Power wieder, klappt es auch mit der Ausdauer.

Beruf und Finanzen

Stelle alle wichtigen Entscheidungen für längere Zeit zurück. Bleibe selbstkritisch und provoziere niemanden. Verhandlungen und Geschäfte sind durch innere Spannungen gefährdet. In der Gruppe, in der Du tätig bist, kannst Du Dich jetzt mit Deiner ganzen Kraft einbringen, um dieser Gemeinschaft zu mehr Ansehen zu verhelfen. Beruflich ist der Weg voller Verantwortung, doch die scheust Du ja nun wirklich nicht. In dieser Rolle blühst Du teilweise richtig auf.