Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 12.1. bis 18.1.2026

Die vielversprechende Sternenkonstellation sollten Zwillinge-Frau und Zwillinge-Mann in der nächsten Horoskop -Woche für sich nutzen, um ihre Wünsche in Liebe und Beruf anzusprechen. Das gratis Wochenhoroskop für Zwillinge vom 12.1. bis 18.1.2026 berät Dich zu Liebesangelegenheiten, Gesundheit und Deiner Zukunft.

Liebe und Partnerschaft

Du fühlst Dich in Deiner Beziehung recht gut aufgehoben aber nicht immer verstanden. Nur wer in Deine Gedankenwelt eintauchen kann, wird Dich erobern. Herzklopfen wartet auf Singles, Verabredungen sollten eingehalten werden. Dein Partner oder Deine Partnerin setzt andere Prioritäten als Du, zeige dafür Verständnis.

Gesundheit und Fitness

Du bist viel zu schnell eingeschnappt, das belastet Dich nur. Mit kleinen Unpässlichkeiten musst Du rechnen. Deine Durchblutung kann Probleme machen, meide Alkohol! Gesundheitlich bist Du absolut fit.

Beruf und Finanzen

Merkur steht in einer ungünstigen Position, achte daher bei Verträgen auf das Kleingedruckte. Du gehst jetzt alle Vorhaben mit einer großen Portion Idealismus an. Daraus ergibt sich momentan ein sehr großer Anspruch an Deine eigene Leistung. Gespannte Stimmung unter den Kollegen, halte Dich aus allem raus. Achtung, setze jetzt beruflich nicht alles auf eine Karte.