Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 19.1. bis 25.1.2026

Intensive Gefühle bereichern die nächste Horoskop -Woche für alle Zwillinge. Im Beruf führt der Weg zum Erfolg nicht an einer guten Teamarbeit vorbei. Wie sich die Mondenergien und Sternenkonstellationen auf das Schicksal Deines Tierkreiszeichens auswirken, verrät das gratis Wochenhoroskop für Zwillinge vom 19.1. bis 25.1.2026.

Liebe und Partnerschaft

Du hinterlässt einen guten Eindruck und man ist angenehm von Dir überrascht. Deine ganze Person hat eine unwahrscheinlich gute Ausstrahlung. Du entwickelst eine echte Vorfreude auf die kommende Zeit. Du bist übermütig und sogar ein wenig nervös. Alles wirkt geheimnisvoll. Du willst Dich durchsetzen, zum Glück aber nicht um jeden Preis. Du genießt mehr Nähe und Leidenschaft durch gemeinsame Unternehmungen.

Gesundheit und Fitness

Offene Gespräche mit guten Freunden wirken wie eine Therapie. Wenn Du anderen hilfst, solltest Du dabei Dich selbst nicht vergessen. Regelmäßige Bauchatmung stabilisiert Dein inneres Gleichgewicht. Dein Kreislauf ist nicht so ganz stabil, es kann zu Schwankungen kommen.

Beruf und Finanzen

Es wäre sehr gut, wenn Du Dich jetzt ausschließlich um Deine eigene Arbeit kümmerst. Mit dem richtigen Team kannst Du etwas Geniales auf die Beine stellen. Neue Türen und Tore öffnen sich, wenn die Würfel gefallen sind. Darum überlege immer ganz genau, was Du wirklich willst! Du solltest in Deinem Terminplan genügend Zeit für entsprechend wichtige Arbeiten freihalten. Terminüberschneidungen führen zu Problemen.