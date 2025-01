Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 27.1. bis 2.2.2025

Ob Du hoch hinaus willst oder es in der nächsten Horoskop -Woche lieber gemütlich haben möchtest, die Mondenergien können Dir bei Deinen Zukunftsplänen behilflich sein, wenn Du sie clever nutzt. Sieh nach, was die Sterne Dir in Sachen Liebe, Gesundheit und Beruf mitzuteilen haben im kostenlosen Wochenhoroskop für Zwillinge vom 27.1. bis 2.2.2025.

Liebe und Partnerschaft

Singles sollten nicht zögern, sondern endlich zugreifen, besser wird es nicht. Im Moment zweifelst Du stark an Dir. Bestehe auf klare Verhältnisse und scheue Dich nicht vor einer Aussprache. Pech im Spiel bringt Glück in der Liebe. Nicht verzweifeln, die derzeit günstigen Liebessterne gleichen die Verluste ganz schnell wieder aus. Bevormundung erträgst Du nicht. Dein Schatz meint es aber auch nicht so.

Gesundheit und Fitness

Mache einige Tage Urlaub und erhole Dich einmal richtig. Du solltest mit Deiner Gesundheit weniger leichtsinnig umgehen. Auf keinen Fall solltest Du sportliche Betätigungen vernachlässigen. Warte ab, in den nächsten Tagen bist Du sehr ausgeglichen.

Beruf und Finanzen

Du musst etwas mehr Selbstdisziplin aufbringen, wenn Du alle Aufgaben bewältigen willst, die man Dir übertragen hat. Dein untrüglicher Instinkt hilft Dir, richtige Entscheidungen zu treffen. Zusätzlich solltest Du aber für Deine Vorhaben mehr Kreativität entfalten. Du arbeitest zu viel. Damit investierst Du Deine Energie an der falschen Stelle. Durch eine Weiterbildung profitierst Du in der Zukunft. Es fällt Dir in dieser Woche schwer, die Arbeit konzentriert zu erledigen, weil ständig etwas dazwischen kommt. Halte durch.