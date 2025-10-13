Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die aktuelle Woche vom 13.10. bis 19.10.2025

Wirf einen Blick in die neue Horoskop -Woche und tauche ein in die Welt der Astrologie. Laut kostenlosem Wochenhoroskop für Zwillinge vom 13.10. bis 19.10.2025 ist es Zeit für klare Worte - in der Liebe wie auch im Beruf.

Liebe und Partnerschaft

In Herzensangelegenheiten hast Du heute das Glück an Deiner Seite und Probleme im privaten Bereich wirst Du aus eigener Kraft meistern. Leicht entflammbar, schon bei kleinsten Streicheleinheiten. Du bist sehr empfänglich für Schmeicheleien, da rührt jemand Dein Herz. Auch wenn Du Dich in der Partnerschaft allein fühlst, solltest Du nicht resignieren. Beobachte die Lage einfach einmal ganz ruhig.

Gesundheit und Fitness

Du bist bereits an der Grenze Deiner Belastbarkeit angekommen, mehr geht nicht. Du hast ein gutes Wohlbefinden und darfst Dir einiges zumuten. Du hast Dich überanstrengt. Jetzt bist Du abgespannt und müde, obwohl Du gerade heute fit sein müsstest. Gönne Dir etwas mehr Ruhe. Du bist viel zu schnell eingeschnappt, das belastet Dich nur.

Beruf und Finanzen

Du solltest Entscheidungen treffen, klare Standpunkte vertreten und loslegen. Wankelmütige werden sonst von entschlossenen Machern überrollt. Lasse Dich am Arbeitsplatz nicht immer in eine Ecke drängen! Du bist jetzt eher ruhig und gelassen, musst sogar eine Tendenz bekämpfen, um nicht nachlässig und leichtsinnig zu handeln. Bleibe wachsam! Dein schnelles Reagieren und Arbeiten bringt Dich jetzt weit voran.