Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die aktuelle Woche vom 20.10. bis 26.10.2025

In Liebe, Beruf und Fitness immer volle Leistung zu erbringen, zehrt in dieser Horoskop -Woche an den Kräften von Zwillinge-Frau und Zwillinge-Mann. Wende die kosmischen Tipps aus dem Wochenhoroskop für Zwillinge vom 20.10. bis 26.10.2025 auf Deine aktuelle Lebenssituation an, um Dich etwas zu entspannen .

Verleihe dem Leben mehr Tiefe und mache Dich mit Deiner Bestimmung vertraut. Mehr zum Sternzeichen Zwillinge gibt es unter:

Liebe und Partnerschaft



Dein Humor zieht momentan alle Blicke auf sich, einer ganz besonders. Wenn Du gerade mal lustlos bist, ist das völlig in Ordnung. Warum solltest Du Dich in Deiner Freizeit zu etwas zwingen, das Du gar nicht willst? Jetzt ist weniger die Zeit des Flirtens, sondern eher die Zeit der Selbstbesinnung. Versinke aber nicht in tiefen Weltschmerz. Eine brisante Begegnung wartet auf Dich, und Dein Schatz könnte nervös reagieren. Also übertreibe nicht mit geheimen Aktionen.

Gesundheit und Fitness

Je gesünder Du Dich ernährst, desto besser fühlst Du Dich. Versuche jetzt unbedingt, Spannungen abzubauen. Dein seelischer Zustand ist momentan nicht für große Belastungen gemacht. Sorge dafür, dass Dein nächtlicher Schlaf ausreichend ist.

Beruf und Finanzen

Du knüpfst neue Kontakte, was sehr günstig für Deine Geschäftsplanung ist. Geschäfte, Projekte und Verhandlungen kommen jetzt richtig in Gang. Du musst Dich anstrengen, denn Dir werden Aufgaben übertragen, die Du nicht alleine problemlos bewältigen kannst. Beruflich bringen die nächsten Tage viel Abwechslung, und Du kannst einiges erreichen. Lasse Dich dabei nicht von privaten Annehmlichkeiten ablenken.