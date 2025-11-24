Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die aktuelle Woche vom 24.11. bis 30.11.2025

Wirf einen Blick ins Wochenhoroskop für Zwillinge vom 24.11. bis 30.11.2025 . Dann wirst Du erfahren, wie die aktuelle Horoskop -Woche laut der Astrologie für Dich wird und was Du tun kannst, um Dein Schicksal positiv zu beeinflussen.

Liebe und Partnerschaft

Unbedachte Worte können leicht zu Missverständnissen und Streit führen. Trotzdem musst Du nicht alles auf die Goldwaage legen. Jetzt wird es heißblütig. In der nächsten Zeit wird Erotik großgeschrieben. Deine Gefühle und Gedanken sind angeregt, und Du willst Dich mitteilen. Auch Sachliches geht Dir jetzt gut von der Hand. Eine große Liebesenttäuschung droht, wenn Du jemanden zu sehr idealisiert hast. Gehe also immer mit offenen Sinnen durch das Leben.

Gesundheit und Fitness

Lege Dich nicht auf die faule Haut, sondern triff Vorkehrungen für Deine Gesundheit. Ernähre Dich bewusst und treibe Sport! Du machst zurzeit keinen Sport, dann solltest Du auch nicht naschen! Leichte Schlafprobleme verfolgen Dich schon seit längerem. Es ist besser, die Ursache nicht im Außen zu suchen. Gehe liebevoller mit Dir um! Mit frischen Vitaminen kannst Du Dir leicht neue Energien anfuttern.

Beruf und Finanzen

Du solltest auf jeden Fall Deine Impulse mäßigen und kontrollieren. Sehr intuitiv. Du spürst genau, auf wen Du Dich verlassen kannst. Du musst Dir nur noch darüber klar werden, was Du nun wirklich willst. Verzettele Dich jetzt nicht in allzu viele Kleinigkeiten. Erst wenn Du Dein Ziel klar vor Augen hast, weißt Du, was getan werden muss. Überprüfe genau, wer für Deine Erfolglosigkeit verantwortlich ist.