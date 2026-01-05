Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die aktuelle Woche vom 5.1. bis 11.1.2026

In der aktuellen Horoskop -Woche sollten für Männer und Frauen im Tierkreiszeichen Zwillinge Momente der Entspannung einen festen Platz finden. Erfahre im gratis Wochenhoroskop für Zwillinge vom 5.1. bis 11.1.2026, welche kosmischen Tipps in Sachen Liebe, Gesundheit und Beruf auf Dein Sternzeichen warten.

Was das Schicksal für das Sternzeichen Zwillinge noch vorgesehen hat, erfährst Du unter :

Liebe und Partnerschaft

Eine geschwächte Lebensenergie macht Dir ganz schön Kopfzerbrechen. Wähle jetzt nicht den falschen Weg, warte lieber ab. So wie Du Dir das vorstellst, kann es in Deiner Ehe nicht weitergehen. Turbulente Tage. Sortiere klug, jeden kannst Du nicht glücklich machen. Folge jetzt dem Ruf Deines Herzens. Tue, woran Du Freude hast, und versuche, diese Lebensfreude weiterzugeben.

Gesundheit und Fitness

Das Atmen fällt Dir schwer. Reduziere Deinen Zigarettenkonsum! Gesundheitlich kann es zu leichten Kopfschmerzen kommen. Deine gesundheitliche und seelische Beschaffenheit ist mehr als stabil. Baue darauf auf und nutze diese günstige Phase. Achte auf abwechslungsreiche Ernährung.

Beruf und Finanzen

Beruflich hast Du anstrengende Zeiten vor Dir und wirst immer wieder mit Arbeit überhäuft. Bleibe gelassen, denn das geht vorüber. Nur wenn Dich etwas interessiert, steigerst Du Dich zu Höchstleistungen. Wenn Dinge nicht für Dich geschaffen sind, blocke ab! Trotz kleiner Blockaden bist Du in Deiner Arbeit nicht zu toppen. Achte darauf, nicht gleich empfindlich und gereizt zu reagieren. Zeige ein offenes Ohr für jedes Problem und setze Dich auch für andere ein. Du bringst die richtige Stärke dafür mit.